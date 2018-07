Samstag bereits ausverkauft

Köln. Zum zehnten Mal findet Ende August die weltweit größte Computer- und Videospielmesse Gamescom in Köln statt. Alle Infos zu den bisher bekannten Ausstellern, den Highlights des Programms und den Tickets gibt es hier.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.07.2018

Die Gamescom feiert Jubiläum: Zum zehnten Mal findet das große Event für Computer- und Videospiele auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Im August 2018 wird die Spielwiese für Gamer wieder geöffnet: Am 21. August können zunächst Fachbesucher die Computer- und Videospielemesse besuchen, ab dem 22. August ist das Publikum geladen. Die Messe ist für Privatbesucher am Mittwoch und Donnerstag zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag zwischen 9 und 20 Uhr.

Mehr als 900 Aussteller aus über 50 Ländern präsentieren Neuheiten aus allen Genres der Computer- und Videospielwelt. Besucher können viele der Spielneuheiten selbst vor Ort testen. Rund um die Premieren der Hersteller bietet die Gamescom ein umfangreiches Entertainment-Programm an. Und der Trend vom vergangenen Jahr soll fortgesetzt werden: 2017 kamen 355.000 Besucher aus 106 Ländern Welt auf die Spielemesse - Besucherrekord.

Bereits im Vorfeld der Gamescom findet am 19. und 20. August die internationale Entwicklerkonferenz devcom statt. Zum aktuellen Lineup gehören Peter Molyneux, Siobhan Reddy, Jason VandenBerghe oder Garry Schyman. Im Rahmen der Gamescom finden darüber hinaus die „gamescom public keynotes“ statt. Dabei handelt es sich um publikumswirksame Vorträge von bekannten Persönlichkeiten der Game- und Medienbranche, die für Privatbesucher konzipiert sind.

Mehr Aussteller, mehr Fläche

Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt gingen 2018 schon bis zum März 13 Prozent mehr Anmeldungen von Ausstellern ein. Auch bei der gebuchten Fläche gibt es einen Zuwachs von knapp zehn Prozent. Mit bereits 16 bestätigten Länderpavillons legt die Gamescom auch in puncto Internationalität im Jahresvergleich über dem Vorjahr 2017.

Zu den bisher bestätigten Ausstellern gehören unter anderem Electronis Arts, Microsoft und Warner Bros. Auch Hardware-Hersteller und Anbieter wie Gigabyte Technology, Google, Asus, Medion oder Trust Gaming haben sich angekündigt. Und es wird wieder die "Indie Arena Booth" geben, wo auf rund 1000 Quadratmetern unabhängige Spieleentwickler ihre Werke vorstellen.

eSports wird noch prominenter

eSports wird mit seinen Anbietern All eSports, ESL/Turtle Entertainment, Gamer Legion und Webedia Gaming einen noch prominenteren Platz als in den Vorjahren auf der Gamescom einnehmen. Unter eSport werden sportliche Wettkämpfe zwischen Spielern auf Computern und Spielkonsolen bezeichnet. Diese können einzeln oder in Mannschaften gegeneinander antreten. Zu Spielen im Bereich eSport gehören Sport-Spiele wie Fifa oder Madden NFL, aber auch andere Spiele wie Fortnite, Playerunknown's Battlegrounds oder League of Legends.

Programm-Highlights

Auf der Gamescom ist das Gelände grundsätzlich so aufgeteilt, dass die Hallen 2 bis 4 als Business Area für die Fachbesucher dienen und sich in den Hallen 5 bis 10 die Entertainment Area für die Privatbesucher befindet. Einen konkreten Hallenplan für die Hauptausstellungsfläche, die Entertainment Area, gibt es noch nicht. Wer hier auf dem Laufenden bleiben will, sollte sich die offizielle App der Gamescom herunterladen (hier für iOs und hier für Android). Infos der Veranstalter gibt es außerdem auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube.

Als Highlight des diesjährigen Rahmenprogramms gilt das Gamescom City Festival in der Kölner Innenstadt. Dort treten auf der Bühne am Hohenzollernring am Freitag, 24. August, Fünf Sterne Deluxe, die Antilopen Gang und Jomo auf. Zeitgleich spielen am Rudolfplatz Das Lumpenpack, Dan O'Clock, Juri und Corinna Bahia. Am Ring stehen am Samstag, 25. August, Kettcar, Klee und Fortuna Ehrenfeld auf der Bühne, am Rudolfplatz darf getanzt werden. Auch am Sonntag, nach Ablauf der Messe, treten im Rahmen des Festivals noch einige junge Kölner Bands auf. Infos zum Festival gibt es auch auf der Homepage der Stadt Köln.

Auch auf dem Messegelände in Deutz gibt es Musik: In der Outdoor Area lädt der Radiosender bigFM am "gamescom beach" zum Entspannen ein. Dort kann auch Beachvolleyball gespielt werden. Wer drinnen nach Action abseits von Games sucht, kann Lasertag spielen. Weitere Höhepunkte sind das Cosplay Village, die E-Sport-Bühne der ESL und die Signing Area, wo Stars der Szene Autogramme geben. Bisher bestätigt sind Logo (Mittwoch, 16 bis 20 Uhr), Saftiges Gnu (Mittwoch 15 bis 16 Uhr und Samstag 15 bis 16 Uhr), Lusor Koeffizient (Mittwoch 15 bis 17 Uhr und Freitag 10 bis 12 Uhr), Sarazar (Donnerstag 17 bis 20 Uhr) sowie Stars Wars Stories und WarBase Star Wars (Samstag 16.30 bis 17.30 Uhr). Wer noch kommt, wird hier regelmäßig veröffentlicht.

Der Samstag ist schon ausverkauft

Die Türen werden für alle Besucher vier Tage lang geöffnet: von Mittwoch, 22. August, bis Samstag, 25. August. Tageskarten sind zum Preis von 15,50 Euro im Vorverkauf erhältlich, an der Tageskasse kosten sie 18,50 Euro. Der ermäßigte Preis für Schüler ab 12 Jahre, Studenten, Auszubildende, Rentner, Senioren ab 65 Jahre, Schwerbehinderte und freiwillig Sozialdienstleistende (FSJ/FÖJ, BFD) beträgt 9,50 Euro, an der Tageskasse 11,50 Euro. Kinder von 6 bis 11 Jahren zahlen 7 Euro, für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist der Eintritt frei.

Beim Einlass kann es zu Wartezeiten kommen, da hier auch Altersbändchen in unterschiedlichen Farben vergeben werden, mit denen der Zutritt zu bestimmten Bereichen gewährt wird. Besucher müssen sich daher ausweisen können. Die Abstufung erfolgt nach USK-Schema: Unter Zwölfjährige erhalten kein Bändchen, ab zwölf Jahren gibt es ein grünes, ab 16 ein blaues und ab 18 Jahren ein rotes Altersbändchen.

Eine Familienkarte für maximal fünf Personen (davon mindestens einer und höchstens zwei Erwachsene und mindestens eines bis maximal vier Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren) kostet 25,50 Euro. Die Pre-Entry-Karte für Mittwoch und Donnerstag gibt es für 33,50 Euro. Der Samstag ist übrigens (Stand 11. Juli) bereits komplett ausverkauft, es gibt jedoch noch Nachmittagstickets für zehn Euro an den Tageskassen, mit denen man ab 14 Uhr auf die Gamescom gehen kann. Wartezeiten sind auch hier nicht auszuschließen. Grundsätzlich verlieren alle Tageskarten beim Verlassen des Geländes ihre Gültigkeit.

Tickets gibt es im offiziellen Ticketshop der Gamescom.