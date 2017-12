Umfangreiche Bauarbeiten

21. Januar bis 27. Januar/18. Februar bis 24. Februar

Oberleitungs- und Brückenarbeiten, sowie Rodungsarbeiten und Kampfmittelsondierungen stehen in den beiden Bauabschnitten an. In der Zeit wird die Strecke eingleisig gesperrt. Am 18. Februar und 21. Januar ist die Strecke voll gesperrt.



10. März bis 17. März

Für die Arbeiten an der Eisenbahnunterführungen „Mendener Straße“ und „Auf der Mirz“ wird die Strecke am Wochenende voll gesperrt. Zusätzlich wird in Bonn-Beuel unter der DB-Strecke ein Kanal der Stadt Bonn neu verlegt. Am Montagmorgen, 12. März, ist die Strecke wieder eingleisig befahrbar.



9. April bis 9. Juni

Zwei Monate lang ist die Strecke zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel nur eingleisig befahrbar. Dazu kommen zwei- bis viertägige Vollsperrungen über die Wochenenden. Während dieser Zeit werden die bestehenden Gleise umfangreich erneuert, die Oberleitung erweitert, Weichen im Bahnhof Friedrich-Wilhelms-Hütte umgebaut, am Haltepunkt Menden der Bahnsteig erneuert und unter anderem auch die alte Straßenüberführung der B56 abgerissen.