Feuerwerk am Rheinufer

Köln. Am Samstag, 13. Juli, gehen die "Kölner Lichter" in die nächste Runde. Alle Informationen rund um das Programm, die Veranstaltungsflächen, Tickets sowie die An-und Abreise finden Sie hier.

Von Jill Mylonas, 08.05.2019

Am Samstag, 13. Juli, steigt die 19. Auflage der "Kölner Lichter". Auch in diesem Jahr werden wieder rund eine Million Besucher erwartet, die in diesem Jahr unter dem Motto „Über Grenzen hinweg! Offenbach & Friends“ nach Köln kommen. Zwischen dem Kölner Dom und der Bastei auf Höhe des Tanzbrunnens findet das Hauptfeuerwerk statt. Der Eintritt ist frei. Wer sich einen festen Platz und beste Sicht auf das Feuerwerk sichern möchte, kann sich Karten für die kostenpflichtigen Bereiche besorgen. Über ga-bonn.de/tickets gibt es Tickets ab 44,50 Euro. Freie Plätze gibt es außerdem noch auf den Schiffen, die am 13. Juli über den Rhein fahren. Hier gibt es eine Übersicht über verfügbare Plätze auf Schiffen.

Das Programm bei Kölner Lichter

Los geht die Veranstaltung auf beiden Rheinseiten um 14 Uhr. Ab 20.15 Uhr verkürzen Cat Ballou und Gäste die Wartezeit auf das Spektakel. Ab 21.15 Uhr führt der Kölner Ruderverein von 1877 den "89. Kölner Stadtachter" zwischen Rodenkirchen und der Kölner Innenstadt durch. Der Schiffskonvoi startet schließlich gegen 21.50 Uhr vor der Halbinsel Groov. Insgesamt steuern 50 festlich beleuchtete Schiffe in Richtung Innenstadt und erreichen diese gegen 22.25 Uhr. Das musiksynchrone Feuerwerk beginnt um 23.30 Uhr.

Kölner Lichter feiert besonderes Jubiläum

Die Kölner Lichter widmen ihr Feuerwerk einem der berühmtesten Söhne der Stadt Köln: Anlässlich des 200. Geburtstages von Jacques Offenbach stehen seine bekannten Stücke auf dem Programm. Sie untermalen die Komposition von Weco.

Kölner Lichter: Das Feuerwerk

Chefpyrotechniker Georg Alef von Weco möchte die Stücke Offenbachs synchron auf das Hauptfeuerwerk abstimmen. Das laut Angaben des Veranstalters "größte musiksynchrone Höhenfeuerwerk Deutschlands" wird von zwei 120 Meter langen Schiffen mitten auf dem Rhein pünktlich um 23.30 Uhr abgeschossen.

Im vergangenen Jahr hatten Pyrotechniker mit 4,7 Tonnen Feuerwerkskörpern verschiedene Epochen der Malerei unter dem Motto „Paintings – Die Feuermaler von Köln“ in den Nachthimmel gesprengt. Dazu gab es eine halbe Million Wunderkerzen.

Kölner Lichter 2018 Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: Elena Sebening Auf der Rheinpromenade wartet alles auf das große Feuerwerk.

Foto: Elena Ebening

Foto: Elena Sebening

Foto: Elena Sebening Gut gefüllt sind die Rheinpromenanden. Jeder versucht, sich einen guten Platz für das Feuerwerk zu suchen.

Foto: Elena Sebening

Foto: Elena Sebening

Foto: Elena Sebening

Die Musik bei Kölner Lichter

Das Bühnenprogramm im Kölner Tanzbrunnen gestaltet ab 20.15 Uhr die Band Cat Ballou. Auch nach dem Feuerwerk sorgen die Musiker für gute Stimmung. Das Programm soll beidseitig des Rheins über Beschallungstürme übertragen werden.

Foto: Cat Ballou/Fabian Stuertz „Cat Ballou“ stehen ab 22 Uhr auf der Bühne.

Ruderrennen bei Kölner Lichter

In der Konzertpause, die nach 21 Uhr eingelegt wird, richtet der Kölner Ruderverein von 1877 das traditionelle Stadtachter-Ruderrennen auf dem Rhein aus. Dabei duellieren sich zehn Mannschaften, um den Herausforderungspreis der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker zu bekommen. Hierbei wird das stärkste Achter-Team aus der Region ermittelt. Der Wettkampf findet zwischen Rodenkirchen und der Kölner Innenstadt statt.

Kölner Lichter: Der Fotowettbewerb

Auch in diesem Jahr findet ein Fotowettbewerb zu der Veranstaltung, bei dem es unter anderem Gutscheine für Fotobücher zu gewinnen gibt. Die Informationen dazu gibt es auf koelner-lichter.de unter der Rubrik "Foto-Wettbewerb".

Tipps zu An- und Abreise bei Kölner Lichter

Die Veranstalter raten den Gästen, am Nachmittag oder frühen Abend bis spätestens 20 Uhr anzureisen.

An- und Abreise zu den "Kölner Lichtern" Mit der Bahn: Empfohlene Regional- und S-Bahn Haltestellen: Köln-Hauptbahnhof und Deutzer Bahnhof Empfohlene U-Bahn Haltestellen: Köln-Hauptbahnhof, Heumarkt, Deutzer Freiheit, BF Deutz Lanxess Arena, Bahnhof Deutz, Kölnmesse Die Veranstalter empfehlen, auf der Rheinseite zu bleiben, auf der man anreist.

Mit den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) Empfohlene Haltestellen: Ebertplatz (linksrheinisch), Kölner Messe (rechtsrheinisch) und Deutzer Bahnhof (rechtsrheinisch)

Mit dem Auto: Empfohlene Parkflächen: P1, P 21 und P 22 der Koelnmesse, die Parkhäuser Lanxess Arena und die Parkplätze an den Köln Arcaden Von den Parkplätzen aus haben die Besucher eine guten Zugang über die Zoobrücke und die Deutzer Brücke zum Rheinufer. Die Ausfahrt aus den Parkhäusern in Köln-Deutz und Kalk ist nach Veranstaltungsende problemlos. Bei der Ausfahrt aus den Parkhäusern in der Altstadt muss man mit Stau rechnen. Je weiter man von der Veranstaltung entfernt parkt, desto "staufreier" bleibt die An- und Abreise.

Der WDR überträgt die Veranstaltung ab 20.15 Uhr.