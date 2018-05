Feuerwerk am Rheinufer

Köln. Am Samstag, 21. Juli, gehen die "Kölner Lichter" in die nächste Runde. Alle Informationen rund um das Programm, die Veranstaltungsflächen und die An-und Abreise finden Sie hier.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.05.2018

Am Samstag, 21. Juli, beginnt die 18. Auflage der "Kölner Lichter". Viele Besucher werden wieder erwartet, die in diesem Jahr unter dem Motto "Paintings - Die Feuermaler von Köln" nach Köln kommen werden. Die Kölner Lichter finden zwischen Hohenzollern- und der Zoobrücke am Kölner Rheinufer statt. Das Areal ist für mehrere Hunderttausend Besucher ausgelegt, die von dort das große Hauptfeuerwerk ohne Sichtbehinderung genießen können, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der Eintritt ist frei.

Das Feuerwerk

Chefpyrotechniker Georg Alef von Weco möchte verschiedene Stilrichtungen der Malerei in den Kölner Himmel abfeuern. Dann sollen Kunststile wie der Impressionismus, der Expressionismus, Romantik oder Pop-Art in den Himmel projiziert werden. Dazu Action Painting - darunter verstehen die Feuerwerker ein wildes, an die Wand geworfenes Kunstwerk. "Für mich ist das auch eine interessante Erfahrung, da sonst, nachdem das Thema feststand, eigentlich die Musik vorher ausgesucht wurde und die Basis zum Thema bildete", so Alef. "mittlerweile haben wir aber auch zu den einzelnen Kunststilen die Auswahl der Musikstücke weitestgehend abgeschlossen."

Musik

Guildo Horn und "Die Orthopädischen Strümpfe" sind auf der Bühne im Tanzbrunnen und werden ab 20.15 Uhr bis nach dem Feuerwerk spielen. Unterstützt wird er dabei von seinen Gästen Tom Gaebel, Fools Garden, Michaela Danner und dem Kinderchor "Kids on Stage". Das Programm soll beidseitig des Rheins über Beschallungstürme übertragen werden.

Das Ruderrennen

In der Konzertpause, die nach 21 Uhr eingelegt wird, findet das traditionelle Stadtachter-Ruderrennen auf dem Rhein statt. Dabei duellieren sich zehn Mannschaften, um den Herausforderungspreis der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker zu bekommen. Hierbei wird das stärkste Achter-Team aus der Region ermittelt. Der Wettkampf findet zwischen Severinsbrücke und Rheinpark statt.

Fotowettbewerb

Zu der Veranstaltung wird ein Fotowettbewerb geben, bei der unter anderem Gutscheine für Fotobücher zu gewinnen. Die Informationen dazu finden sich auf der Webseite.

Anreise

Die Veranstalter raten den Gästen, am Nachmittag oder frühen Abend bis spätestens 20 Uhr anzureisen.

An- und Abreise zu den "Kölner Lichtern" Mit der Bahn: Empfohlene Regional- und S-Bahn Haltestellen: Köln-Hauptbahnhof und Deutzer Bahnhof Empfohlene U-Bahn Haltestellen: Köln-Hauptbahnhof, Heumarkt, Deutzer Freiheit, BF Deutz Lanxess Arena, Bahnhof Deutz, Kölnmesse Die Veranstalter empfehlen, auf der Rheinseite zu bleiben, auf der man anreist.

Mit den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) Empfohlene Haltestellen: Ebertplatz (linksrheinisch), Kölner Messe (rechtsrheinisch) und Deutzer Bahnhof (rechtsrheinisch)

Mit dem Auto: Empfohlene Parkflächen: P1, P 21 und P 22 der Koelnmesse, die Parkhäuser Lanxess Arena und die Parkplätze an den Köln Arcaden Von den Parkplätzen aus haben die Besucher eine guten Zugang über die Zoobrücke und die Deutzer Brücke zum Rheinufer. Die Ausfahrt aus den Parkhäusern in Köln-Deutz und Kalk ist nach Veranstaltungsende problemlos. Bei der Ausfahrt aus den Parkhäusern in der Altstadt muss man mit Stau rechnen. Je weiter man von der Veranstaltung entfernt parkt, desto "staufreier" bleibt die An- und Abreise.

Mehr Informationen sind auf der Webseite abrufbar. Die Veranstaltung wird ab 20.15 Uhr im WDR Fernsehen übertragen.