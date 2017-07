Feuerwerk am Rheinufer

Köln. Am Samstag, 15. Juli, gehen die "Kölner Lichter" in die nächste Runde. Das Highlight: Die Besucher singen gemeinsam zum Feuerwerk. Alle Informationen rund um das Programm, die Veranstaltungsflächen und die An-und Abreise finden Sie hier.

Von Sofia Grillo, 10.07.2017

Die "Kölner Lichter" gehen am Wochenende in die 17. Runde und locken wieder tausende Zuschauer in die Stadt. Im Fokus der Großveranstaltung steht ein Experiment: Die Besucher sorgen beim Feuerwerk selbst für die musikalische Untermalung. Jeder Zuschauer wird gebeten, laut mitzusingen und gemeinsam den größten Chor zu bilden, den die "Kölner Lichter" je gesehen haben.

Dabei bekommen die Besucher Unterstützung vom WDR-Rundfunkchor, dem Jugendchor St. Stephan und den Lucky Kids, die über die Beschallungstürme eingespielt werden. Die Liedtexte kann sich jeder im Vorhinein auf der Internetseite der "Kölner Lichter" anschauen und ausdrucken. Dort gibt es auch eine Mobilversion der Texte.

Ein Konvoi von rund 50 Schiffen startet gegen 21.50 Uhr in Köln-Porz und fährt rheinabwärts. Während der Fahrt in Richtung Innenstadt werden immer wieder kleinere Feuerwerke abgeschossen (siehe Karte). Gegen 22.25 Uhr erreichen die Schiffe das Kölner Zentrum. Das Hauptfeuerwerk startet dann um 23.30 Uhr.

Wer auf einem der Schiffe mitfahren möchte, sollte sich beeilen. Wenige Karten gibt es noch. Informationen über freie Plätze auf den einzelnen Schiffen gibt es auf der Internetseite der "Kölner Lichter". Wer das Spektakel vom Land aus genießen möchte, hat zahlreiche Möglichkeiten dazu.

Die Besucher können auf zahlreichen Flächen am Rheinufer das Spektakel kostenfrei bestaunen. Eine der bekanntesten Flächen ist der Tanzbrunnen. Er bildet mit der großen Open-Air-Bühne den Mittelpunkt des Geschehens. Vor der Bühne ist Platz für 10.000 Besucher. Ein relativ geringes Besucheraufkommen habe es laut Veranstalter in den letzten Jahren an der Uferpromenade zwischen der Kölner Bastei und der Zoobrücke gegeben.

"Kölner Lichter" für Menschen mit Behinderung Linksrheinisch: Der Uferbereich zwischen Zoobrücke und Hohenzollernbrücke ist barrierefrei und meist durchgängig leicht befahrbar. Im Abstand von circa 200 Metern gibt es Rampen neben Treppen. Teilweise sind die Rampen jedoch mit Kopfstein gepflastert und deswegen schwerer zu befahren.

Rechtsrheinisch: Das gesamte Deutzer Ufer ist barrierefrei. Der Deutzer Bahnhof ist nur bedingt für Rollstuhlfahrer oder gehbehinderte Menschen geeignet. An den meisten Gleisen gibt es keine Aufzüge. Empfohlen wird die Anreise über den Kölner Hauptbahnhof.

Toiletten: Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände sind Toilettenstationen aufgebaut, an denen auch Behindertentoiletten installiert sind. Weiterhin gibt es öffentliche barrierefreie WC's am Hauptbahnhof und am Tanzbrunnen.

Sehr beliebt ist die Fläche am Kölner Messeturm. Das Gelände eignet sich gut für Autofahrer, da im Umfeld über 5000 Parkplätze zur Verfügung stehen. Daher ist die Fläche jedoch schon sehr früh mit Besuchern gefüllt und wird von den Behörden frühzeitig für weitere Zuschauer geschlossen.

Im Rheinpark kann man sich das Feuerwerk von den Grünflächen aus anschauen. Auch hier ist die Besucherzahl begrenzt. Die An- und Abreise muss sorgfältig geplant sein. Wer früh kommt, kann sich seinen Lieblingsplatz an der Rheinpromenade noch aussuchen. Die Veranstalter empfehlen, bis spätestens 20 Uhr anzureisen.

An- und Abreise zu den "Kölner Lichtern" Mit der Bahn: Empfohlene Regional- und S-Bahn Haltestellen: Köln-Hauptbahnhof und Deutzer Bahnhof Empfohlene U-Bahn Haltestellen: Köln-Hauptbahnhof, Heumarkt, Deutzer Freiheit, BF Deutz Lanxess Arena, Bahnhof Deutz, Kölnmesse Die Veranstalter empfehlen, auf der Rheinseite zu bleiben, auf der man anreist. Die DB Regio NRW setzt in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli Sonderzüge ein. Informationen zu den Fahrplänen der Regionalbahnen gibt es unter Kölner Lichter (RE/RB/MRB) . Die Fahrzeiten der S-Bahnen sind unter Kölner Lichter (S-Bahn) einzusehen.

Mit den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) Empfohlene Haltestellen: Ebertplatz (linksrheinisch), Kölner Messe (rechtsrheinisch) und Deutzer Bahnhof (rechtsrheinisch) Die KVB verstärkt die Bus- und Bahnangebote bis tief in die Nacht. Die Stadtbahnlinien fahren bis circa 2.45 Uhr im 15-Minuten-Takt. Zwischen 18.45 Uhr und 3 Uhr werden zusätzliche Busse eungesetzt. Die Kölner Seilbahn bietet Nachtfahrten an. Detaillierte Informationen gibt es unter KVB Sonderfahrplan.

Mit dem Auto: Empfohlene Parkflächen: P1, P 21 und P 22 der Koelnmesse, die Parkhäuser Lanxess Arena und die Parkplätze an den Köln Arcaden Von den Parkplätzen aus haben die Besucher eine guten Zugang über die Zoobrücke und die Deutzer Brücke zum Rheinufer. Die Ausfahrt aus den Parkhäusern in Köln-Deutz und Kalk ist nach Veranstaltungsende problemlos. Bei der Ausfahrt aus den Parkhäusern in der Altstadt muss man mit Stau rechnen. Je weiter man von der Veranstaltung entfernt parkt, desto "staufreier" bleibt die An- und Abreise.

Die Freitreppe des Rheinboulevards bleibt auch in diesem Jahr für Besucher geschlossen. Die Treppe wird am Samstag ab 8 Uhr morgens gesperrt. Das Kölner Ordnungsamt begründet die Sperrung damit, dass die Freitreppe den Sicherheitsanforderungen nicht genüge. Der Rheinboulevard zwischen der Hohenzollernbrücke und Deutzer Werft war auch 2016 wegen Bauarbeiten gesperrt. Wie der Kölner Stadtanzeiger berichtet, wurde über die Einbindung des Rheinboulevards zuvor noch diskutiert. Für den Umgang mit dem für 26 Millionen Euro neu gestalteten Ufer-Abschnitt bei Großveranstaltungen existiere kein grundsätzliches Konzept, so die Stadtsprecherin Inge Schürmann.

Straßensperrungen Der Auenweg wird ab 15 Uhr, die Opladener Straße, die Mindener Straße und die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt ab 20 Uhr gesperrt. Die Zoobrücke bleibt den ganzen Tag nur für den Verkehr frei, für Fuß und Radfahrer bleibt sie beidseitig geschlossen. Die Nordseite der Hohnzollernbrücke bleibt den ganzen Tag gesperrt. Den Fußweg auf der Südseite können die Besucher bis 20 Uhr benutzen. Nach Auslastung der Parkhäuser wird die Zufahrt zur Altstadt gesperrt. In das Kunibertsviertel dürfen am Samstag nur Anlieger fahren. Je nach Besucheraufkommen wird die Rheinuferstraße ab spätestens 20 Uhr gesperrt.

Für alle Flächen haben die Veranstalter Sicherheitsregeln aufgestellt. So ist das Aufbauen von Zelten, Pavillons und Garnituren sowie feuerbetriebene Grills verboten. Auch Glasflaschen und Fässer dürfen nicht mitgebracht werden.

Das Programm auf der Bühne am Tanzbrunnen startet bereits am Nachmittag. Um 20.15 Uhr treten die "Höhner" auf. Um 21.15 Uhr wird es sportlich. Der Kölner Ruderverein von 1877 startet dann zwischen Rodenkirchen und der Kölner Innenstadt der 87. Kölner Stadtachter.