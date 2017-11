Das Alfter Jazznacht Festival

Von thb, 13.11.2017

Die Veranstaltung findet am Freitag und Samstag, 17. und 18. November, ab 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses in Oedekoven statt. Tageskarten gibt es zum Preis von 17,50 Euro im Vorverkauf und für 19,50 Euro an der Abendkasse, Karten für das gesamte Festival kosten 30 Euro. Vorverkauf unter der E-Mail-Adresse tickets@alfter-jazznacht.de oder bei folgenden Vorverkaufsstellen: Schreibwarengeschäft Lui, Herrenwingert 16, Alfter;Lotto Schreibwaren Schneider, Hauptstraße 204, Witterschlick; Schreibwaren Klement, Chateauneufstraße 18, Oedekoven.

Eine Festival-Karte wird verlost. Wer teilnehmen will, kann bis Sonntag, 12. November eine E-Mail an info@alfter-jazznacht.de schreiben, Stichwort early bird Aktion – Alfter Jazznacht Festival. Weitere Informationen unter www.alfter-jazznacht.de.