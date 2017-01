Regionalbahn S6 in Leverkusen

17.01.2017 Leverkusen. Laut Zeugenaussagen soll am Samstagabend ein Sicherheitsmann der Deutschen Bahn einen betrunkenen Fahrgast gewaltvoll angegangen haben, sodass dieser bewusstlos wurde.

Das berichtet der Kölner "Express". Demnach kam es am Samstagabend gegen 22.32 Uhr in der Regionalbahn S6 zu dem Vorfall. Das Opfer soll auf seinem Platz gesessen und dabei seine Füße auf dem gegenüberliegenden Sitz gehabt haben. Wie einer der mitfahrenden Passagiere beobachtete, forderten vier Mitarbeiter der DB Sicherheit ihn auf, die Füße herunterzunehmen.

Den Aussagen zufolge kam der Fahrgast der Forderung nach, soll aber stark betrunken gewesen sein und die Sicherheitsleute mit Schimpfwörtern beleidigt haben. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung hätten ihn die Bahnmitarbeiter dann aufgefordert, den Zug zu verlassen. Sie begleiteten ihn zur Tür, wo der Mann erneut beleidigend wurde.

Einer der DB-Sicherheitsleute soll ihm daraufhin an den Hinterkopf gefasst und sein Gesicht gegen das Türglas gestoßen haben. Das Opfer habe geblutet, sei zu Boden gesunken und nicht mehr ansprechbar gewesen. An der Haltestelle Otto-Beyer-Straße am Chempark Leverkusen hätten die Bahnmitarbeiter den Mann auf den Bahnsteig gerollt und dort liegen gelassen. Fahrgäste, die den Vorfall beobachtet hatten, protestierten gegen eine Weiterfahrt des Zuges, blockierten die Türen und verständigten die Polizei.

Auf GA-Anfrage hat die Kölner Polizei hat den Einsatz vom Samstagabend bestätigt. Es liege eine Anzeige wegen Körperverletzung vor. Der Fall sei nun der Bundespolizei übergeben worden. Laut dem "Express"-Bericht erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn, dass der Haupttäter "Mitarbeiter eines beauftragten Sicherheitsunternehmens" ist und "vorläufig nicht mehr bei der DB Sicherheit einsetzt" wird. (ga)