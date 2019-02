Nach dem Eklat bei Bernd Stelter in Köln

28.02.2019 Köln. Die Zuschauerin, die während eines Auftritts von Bernd Stelter die Bühne betreten und den Komiker kritisiert hatte, spricht über die Reaktionen, die sie erhalten hat.

Nach ihrem furiosen Einschreiten bei einer Karnevalssitzung in Köln hat die Weimarer Steuerberaterin Gabriele Möller-Hasenbeck nach eigenen Worten Einladungen von wildfremden Leuten nach Düsseldorf erhalten - die Konkurrenz-Karnevalshochburg. „Alle übers Internet“, sagte Möller-Hasenbeck am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte sie auch negative Kommentare sowohl im Internet als auch per Brief erhalten. „Bleiben sie in Weimar und kommen sie nie wieder nach Köln“ oder „Lass dich in Köln nicht mehr blicken“, stand in Schreiben, die sie am Mittwoch von Unbekannten erhielt, berichtete Möller-Hasenbeck.

Die Weimarerin war bei einer Karnevalssitzung in Köln-Gürzenich auf die Bühne gestürmt, als der Komiker Bernd Stelter im Zusammenhang mit der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer über Doppelnamen gelästert hat. „Männernamen sind immer toll - und Frauennamen sind immer scheiße. Und Doppelnamen sind Doppelscheiße“, hatte sie dessen Witze kommentiert. Der Vorfall hatte in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken ein enormes Echo mit dem Hashtag #steltergate.

Der Komiker Bernd Stelter musste sich bei einer Karnevalssitzung mit einer empörten Zuschauerin auseinandersetzen - im Fernsehen wird diese Szene aber nicht zu sehen sein. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat sich entschlossen, sie rauszuschneiden. (dpa)