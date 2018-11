Feuerwehr gibt Entwarnung

Die Einsturzwarnung für das Bürogebäude in Düsseldorf wurde am Mittwochmorgen aufgehoben.

13.11.2018 Düsseldorf. Am gestrigen Dienstag war ein Bürokomplex in Düsseldorf wegen Einsturzgefahr komplett geräumt worden. In der Nacht gab die Feuerwehr dann Entwarnung: Nach Berechnungen von Experten sei das Gebäude standsicher.

Einen Tag nach der Evakuierung einer Baustelle rund um einen Bürokomplex in Düsseldorf hat die Feuerwehr Entwarnung gegeben. Dank Berechnungen von Statikern und Bauingenieuren sei nachgewiesen, dass das Gebäude standsicher sei, hieß es in einer Mitteilung vom frühen Mittwochmorgen. Die Sperrung in dem Bereich wurde aufgehoben.

Am Dienstag war befürchtet worden, dass Teile des Gebäudes aufgrund von zu starken Eingriffen in die Statik auf die Straße stürzen könnten. Das Problem wurde bei einer Baukontrolle entdeckt. Die Baustelle sei daraufhin evakuiert und der Komplex weiträumig abgesperrt worden. Dadurch kam es im Berufsverkehr in Düsseldorf zu Störungen. Anwohner seien nicht gefährdet gewesen. (dpa)