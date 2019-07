Trikot gestohlen

Köln. Acht bislang unbekannte Männer sollen in der Kölner Innenstadt einen 27-Jährigen attackiert und verletzt haben. Anschließend rissen sie ihm sein Fortuna-Düsseldorf-Trikot vom Leib.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.07.2019

Ein 27-jähriger Kölner ist in der Nacht zu Sonntag in der Kölner Innenstadt von einer Gruppe bislang unbekannter Männer zu Boden geprügelt und getreten worden. Auslöser für die Attacke war offenbar das Trikot von Fortuna Düsseldorf, das der 27-Jährige trug. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sprach die etwa achtköpfige Gruppe den Kölner gegen 2.15 Uhr in einer Bar am Zülpicher Platz auf sein Trikot an. Der Türsteher bemerkte die sich anbahnende Auseinandersetzung und verwies alle Beteiligten vorsorglich aus dem Lokal. Vor dem Eingang ging die Auseinandersetzung jedoch weiter.

Der 27-Jährige wurde laut Polizei beleidigt und geschubst. Er sei daraufhin nach eigener Angabe geflüchtet, die Angreifer holten ihn wenig später jedoch ein. Sie sollen umgehend auf ihn eingeschlagen und -getreten haben. Er ging zu Boden und habe versucht, sich mit den Armen vor dem Kopf vor den Angriffen zu schützen. Einer der Täter habe ihm dann das Düsseldorf-Trikot vom Leib gerissen. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Barbarossaplatz. Der 27-Jährige wurde verletzt, verzichtete laut Polizei aber auf eine Behandlung durch den Rettungsdienst.

Der Haupttäter soll kurze blonde Haare und einen Dreitagebart haben. Zur Tatzeit sei er mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Kappe bekleidet gewesen. Einer seiner Komplizen soll ein weißes "Bandana" getragen haben.

Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.