CCXP zum ersten Mal in Europa

Köln. Vom 27. bis 30. Juni findet die Comic Con erstmals in Köln statt. Auf dem Messegelände werden in den Hallen 6 bis 8 zahlreiche Aussteller, Stars und Fans der Comic-Branche erwartet.

Von Jan Rommelswinkel, 26.06.2019

Erstmals überhaupt in Europa findet vom 27. Juni bis 30. Juni die Comic Con Experience (CCXP) in Köln statt. Mit 262.000 Besuchern in São Paulo ist die CCXP die größte Comic Con Experience der Welt. Auf dem Messegelände in Köln werden rund 80 Aussteller und mehr als 200 Künstler aus der Comic-Branche sowie zahlreiche Hollywood-Stars und Regisseure bekannter Serien und Filme erwartet. In einem der größten Kinos Europas, dem "Thunder Theater", werden auf einer riesigen Leinwand exklusive Trailer, Weltpremieren und Live-Auftritte gezeigt.

Für die kleineren Comic-Fans unter 12 Jahren bietet die Comic Con die "MiniCon powered by Pets 2" an. Dort können die Eltern ihre Kinder in geschulte Hände geben und so ungestört das Angebot der Messe erleben. Angeboten wird dort eine Spielküche, eine Malstation, eine Verkleidungsecke, Kinderschminken, eine Hüpfburg und Fotomöglichkeiten.

Die Comic Con Experience findet auf dem Messe Gelände in Köln statt. Die Anreise kann mit dem Auto, Straßen- und U-Bahnen, sowie dem Taxi bewältigt werden. Zudem werden Shuttle-Busse vor Ort angeboten. Der Einlass zur CCXP erfolgt ausschließlich über den Eingang Nord.

Weitere Infos zur Comic Con Experience gibt es hier.