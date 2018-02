Weg frei für Tagebau

Das Michael Schumacher Kart-Center in Kerpen.

Ralf Schumacher steht auf der Kartbahn in Kerpen.

02.02.2018 Kerpen. Das Ende der berühmten "Schumi-Kartbahn" in Kerpen wegen des Braunkohle-Tagebaus ist besiegelt. Der Kart-Club Kerpen will das vorliegende Entschädigungsangebot von RWE Power annehmen, sagte ein Club-Sprecher am Freitag.

Den Verkauf der Kartbahn in Kerpen hätten die Mitglieder am Donnerstagabend auf ihrer Jahreshauptversammlung beschlossen. Die früheren Formel-1-Piloten Michael und Ralf Schumacher hatten auf dem "Erftlandring" einst ihre Karrieren gestartet. Seit Jahren ist bekannt, dass das Gelände für den rheinischen Braunkohletagebau Hambach gebraucht wird.

Die Übergabe des Areals an RWE Power ist für Oktober 2020 geplant. Einen Ersatzstandort für die Kartbahn hatten Unternehmen und Betreiber trotz vielfältiger Bemühungen nicht gefunden. Ralf Schumacher hatte im Januar der Deutschen Presse-Agentur gesagt, er gebe die Suche nach einem Alternativstandort noch nicht auf. (dpa)