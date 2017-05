Erneute Panne in Raffinerie

Wesseling. Bei der Shell-Raffinerie im Kölner Süden hat es erneut eine Panne gegeben. Wie jetzt erst gekannt wurde, war bereits Anfang Mai ein chemisches Gemisch ausgelaufen.

24.05.2017

Bei einer neuen Panne in der Rheinland-Raffinerie von Shell im Kölner Süden ist Anfang des Monats ein Kohlenwasserstoff-Gemisch ausgelaufen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht des WDR. Wie er sagte, ereignete sich der Vorfall schon am 7. Mai. Damals habe man die Panne der Kölner Bezirksregierung ordnungsgemäß gemeldet. Von einer Pressemitteilung habe man abgesehen, da man nicht von einer Gefährdung für Umwelt und Bevölkerung ausgegangen sei. „Wir haben nichts verheimlicht“, fügte der Sprecher hinzu.

Ursache für die Panne sei eine Verkettung von Umständen gewesen. So sei zunächst die Pumpe eines Behälters ausgefallen. Daraufhin habe das Unternehmen das Kohlenwasserstoff-Gemisch in einen Ersatztank füllen wollen. In diesem sei allerdings die Füllanzeige defekt gewesen, so dass der Behälter überlief. Dabei habe es sich um eine Menge von insgesamt zwei Kubikmetern gehandelt, mehr als die Hälfte davon sei Wasser gewesen.

Nachdem ein Sprecher am Mittwoch zunächst davon sprach, dass eine 500 Quadratmeter große Fläche von dem Austritt der Chemikalie betroffen gewesen sei, korrigierte das Unternehmen die Zahl später nach unten. Demnach seien höchstens 240 Quadratmeter betroffen. „Wir gehen nach jetzigem Kenntnisstand davon aus, dass es keine Grundwasserverunreinigung gab“, sagte der Sprecher. Die genauen Umstände würden noch vom TÜV Süd untersucht. (dpa)