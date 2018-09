Köln. Die beiden Rapper Casper und Marteria geben ein spontanes Konzert in Köln. Die Musiker gaben auf Twitter bekannt, um 13.30 Uhr am Tanzbrunnen zu spielen.

Von Stephan Werschkull, 04.09.2018

Am Dienstagmittag um 13.30 wird es am Tanzbrunnen in Köln ein Konzert von Marteria und Casper geben. Die beiden Künstler gaben in einem Video auf dem sozialen Netzwerk Twitter bekannt, ein Spontankonzert zu geben. Das neue Album "1982" der beiden Künstler kam in der letzten Woche auf den Markt. Bereits im Vorfeld hatten die Künstler ein spontanes Konzert in Bielefeld, der Heimat von Casper, gegeben. Am Montag waren sie beim "Wir sind mehr"-Konzert in Chemnitz aufgetreten.