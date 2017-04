Festnahmen am Flughafen Köln/Bonn

Am Köln/Bonner Flughafen konnte die Polizei vier gesuchte Personen ausmachen.

Köln/Bonn. Die Polizei hat am Wochenende am Köln/Bonner Flughafen vier gesuchte Personen ermitteln können. Da drei von ihnen die Geldstrafe nicht bezahlen konnten, erwartet sie nun eine Freiheitsstrafe.

24.04.2017

Fahndungserfolge für die Bundespolizei: Die Beamten haben am Wochenende vier Haftbefehle am Flughafen Köln/Bonn vollstreckt, drei der gesuchten Personen müssen in Haft.

Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, wurde ein 28-Jähriger aufgrund des Erschleichens von Leistung verurteilt. Da der Mann die ausstehende Geldstrafe von 525 Euro bezahlen konnte, konnte er seine Reise nach Antalya fortsetzen.

Weniger Glück hatten jedoch drei andere Personen. Ein von der Staatsanwaltschaft Offenburg gesuchter 25-Jähriger konnte die noch zu vollstreckenden 310 Euro nicht bezahlen. Nun erwarten ihn 31 Tage Haft. Der Mann war aufgrund einer Sachbeschädigung zu der Geldstrafe verurteilt worden.

Drei Tage in Jugendhaft aufgrund von begangenen Ordnungswidrigkeiten erwartet eine 19-Jährige. Die Frau wurde von der Staatsanwaltschaft Wetter gesucht und ging den Beamten bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul ins Fahndungsnetz.

Eine Freiheitsstrafe von 43 Tagen erwartet einen 51-Jähriger, den die Beamten bei der Ausreisekontrolle nach Antalya feststellten. Der von der Staatsanwaltschaft Köln Gesuchte wurde wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1290 Euro verurteilt. Da er laut Polizei die Summe jedoch nicht bezahlen konnte, muss er nun die Freiheitsstrafe absitzen. (ga)