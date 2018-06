Turmfalke mit gebrochenem Flügel

Köln. Einen Turmfalken, der sich einen Flügel gebrochen hatte, haben Bundespolizisten am Donnerstagabend am Kölner Hauptbahnhof gerettet. Das Tier hatte auf den Gleisen gelegen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.06.2018

Auf dem Gleis 2 des Kölner Hauptbahnhofs hat am Donnerstagabend ein verletzter Turmfalke gelegen. Ein Reisender sprach gegen 21.30 Uhr eine Streife der Bundespolizei an und berichtete, dass er den Vogel gesehen habe. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, nahmen sich die Beamten des Tieres, das sich einen Flügel gebrochen hatte, an und brachten es auf die Wache. Dort wurde der Turmfalke vom Tiernotdienst der Kölner Feuerwehr abgeholt.