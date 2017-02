Sexuelle Belästigung am Kölner Hauptbahnhof

Köln. Am Dienstagmorgen wurde eine junge Reisende im Kölner Hauptbahnhof unsittlich berührt. Nachdem sie Strafanzeige bei der Bundespolizei erstattet hatte, konnten die Tatverdächtigen anhand der Videoauswertung identifiziert werden.

15.02.2017

Die 19-Jährige war gegen 08:45 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als sie am Treppenaufgang zum Bahnsteig 8/9 fremde Hände an ihrem Gesäß

spürte. Geschockt über diese unsittlichen Berührungen stellte sie die beiden Männer, die unmittelbar hinter ihr standen, zur Rede. Belustigend über diesen Vorfall schob ein Mann die Schuld von sich und beschuldigte seinen "Kumpel". Beide Männer machten sich über die Anschuldigen lustig und verließen den Bahnhof.



Daraufhin erstattete die junge Frau Strafanzeige bei der Bundespolizei und hinterließ eine genaue Täterbeschreibung. Bei der Auswertung des Videomaterials erkannten die Beamten die Tatverdächtigen, da diese bereits am selben Tag durch aggressives und renitentes Verhalten einen Platzverweis erhalten hatten.

Gegen 11:30 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei die 27- und 38-Jährigen vorläufig fest. Beide hatten einen Atemalkoholgehalt von ca. zwei Promille. Sie wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Zudem leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein. (ga)