Überfall in Junkersdorf

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine 25-Jährige überfallen. Er hatte es auf ihre Handtasche abgesehen.

Köln. Die Polizei sucht einen Mann, der in Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine junge Frau überfallen hat. Der Überfall fand im Stadtteil Junkersdorf statt.

Von Stephan Werschkull, 09.08.2018

Eine 25-Jährige ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einem Überfall verletzt worden. Laut Pressemitteilung der Polizei hatte ein Unbekannter es auf die Handtasche der Frau abgesehen. Als sie kurz nach Mitternacht auf einem Fußweg parallel zum Donauweg lief, riss der Täter sie zu Boden und versuchte die Tasche an sich zu reißen.

Die 25-Jährige hielt sich an der Tasche fest und wurde von dem Täter so über den Boden gezogen. Dabei erlitt sie diverse Schürfwunden und Blutergüsse. Der Täter entfernte sich mit der Tasche in Richtung eines angrenzenden Waldstücks. Der Mann ist laut Polizei etwa 1,80 Meter groß und muskolös. Zeugen die Hinweise geben können, bittet die Polizei sich unter 0221-2290 zu melden.