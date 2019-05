Köln. Die Kölschrock-Band Brings trauert um Crew-Mitglied Daniel "Jamba" Schulz. Der 30-Jährige starb am Mittwoch nach langer schwerer Krankheit.

Von Dierk Himstedt, 16.05.2019

Nach langer schwerer Krankheit ist Brings-Crew-Mitglied Daniel "Jamba" Schulz am Mittwoch gestorben. Über Facebook teilten die Kölschrocker ihre tiefe Trauer mit: Richtig tot bist du nicht, wenn ich will, seh’ ich dein Gesicht. Du wirst immer einen Platz auf unser Bühne haben. In tiefer Trauer - deine Brings Familie!"