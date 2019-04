Stau in der Region

Köln/Grafschaft. Die A3 ist nach einem Pkw-Brand in Fahrtrichtung Oberhausen vollgesperrt worden. Auf der A61 sorgte ein Unfall am Kreuz Meckenheim für Stau.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.04.2019

Die A3 ist am frühen Mittwochabend nach einem Pkw-Brand in Fahrtrichtung Oberhausen vollgesperrt worden. Wie die Kölner Polizei bestätigte, steht das brennende Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Königsforst auf dem Seitenstreifen. Die Feuerwehr sei vor Ort, um den Brand zu löschen. Durch das Feuer kam es laut Augenzeugen zu einer starken Rauchentwicklung. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Über die Dauer der Sperrung war zunächst nichts bekannt.

Am späten Nachmittag hatte es auf der A61 auf Höhe des Meckenheimer Autobahnkreuzes in Fahrtrichtung Koblenz einen Alleinunfall eines Autofahrers gegeben. Grund dafür war laut Polizei offenbar ein internistischer Notfall. Das Fahrzeug kam dabei gegen 16.40 Uhr von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Genauere Angaben über seinen Gesundheitszustand konnte die Polizei zunächst nicht machen.

