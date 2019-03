Feuerwehreinsatz bei Köln

Köln. Ein Lastwagen ist auf der A4 bei Köln in Brand geraten. Das Fahrzeug brannte lichterloh. Die Autobahn wurde in Richtung Olpe gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.03.2019

Auf der A4 Richtung Olpe ist am Freitagmorgen zwischen Overath und Engelskirchen ein Lastwagen in Brand geraten. Das Fahrzeug stand laut Polizei gegen 5.30 Uhr in Höhe einer Tankstelle auf einem Verzögerungsstreifen in Vollbrand. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde der Fahrer mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn ist in der Folge in Fahrtrichtung Olpe zurzeit gesperrt, was zu Stau führt. Die Löscharbeiten dauern an.

Weitere Berichterstattung folgt.