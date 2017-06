Bonn. Deutschlandweit kommt es seit dem frühen Montagmorgen durch mutmaßliche Brandanschläge zu Störungen im Bahnverkehr. Auch im Rheinland müssen Bahnreisende mit Verspätungen und Umleitungen rechnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.06.2017

Im Bahnverkehr kommt es seit dem frühen Montagmorgen durch mutmaßliche Brandanschläge an Bahnstrecken in ganz Deutschland zu Beeinträchtigungen. Der Bundespolizei zufolge waren die Bundesländer Berlin, Sachsen, Niedersachsen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen betroffen. In NRW kam es zu insgesamt drei Bränden an Kabelschächten der Deutschen Bahn, zwei im Kölner Bereich und einer an der Bahnstrecke zwischen Bochum und Dortmund.

Wie die Berliner Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, hat sich eine linksextremistische Gruppierung zu den Brandanschlägen bekannt, im Internet sei ein entsprechendes Bekennerschreiben aufgetaucht. Dieses Schreiben werde im Rahmen der Ermittlungen nun überprüft, teilte die Polizei mit. Die Anschläge würden demnach mit dem G20-Gipfel zusammenhängen, der am 7. und am 8. August in Hamburg stattfindet. Linksextremisten hatten zu dem Treffen der Staats- und Regierungschefs wiederholt Aktionen und Anschläge angekündigt. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Polizei in den Ländern nahm die Ermittlungen der einzelnen Brände auf.

Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es auch im Rheinland zu Störungen im Bahnverkehr. Bahnfahrer müssten demnach mit Verspätungen oder kurzfristigen Umleitungen rechnen. Züge zwischen Köln und Düsseldorf würden eine Umleitung über Dormagen fahren. Der RE5, der von Richtung Düsseldorf und Köln kommend auch durch Bonn bis nach Koblenz fährt, ist mit einer Verspätung von 15 bis 30 Minuten unterwegs, twitterte die Bahn.

1/2 Bundesweit kommt es zu erheblichen Störungen im Bahnverkehr durch Vandalismusschäden. Bitte rechnet in NRW mit den ein oder anderen... — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) 19. Juni 2017

Wie lange die Behinderungen in Nordrhein-Westfalen noch andauern, kann die Deutsche Bahn nicht sagen. Wie ein Sprecher auf GA-Anfrage mitteilte, seien "Techniker dabei, die beschädigten Leitungen zu reparieren". Eine Prognose, wann der Bahnverkehr wieder störungsfrei läuft, sei seinen Angaben zufolge nur schwer möglich.

Die Deutsche Bahn hat aufgrund der Schäden einige Verbindungen angepasst. Die genauen Informationen zu den S-Bahnen und Zügen in NRW gibt es auf dieser Übersichtseite: Behinderungen durch Vandalismusschäden