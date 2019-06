MECHERNICH. Die Feuerwehr ist am Mittwochabend auf des frühere Firmengelände von Feuerfest Siegburg in Mechernich ausgerückt. Aus ungeklärter Ursache ist dort ein Feuer ausgebrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.06.2019

Noch unklar ist die Ursache eines Feuers am Mittwochabend auf dem früheren Firmengelände von Feuerfest Siegburg in Mechernich. Nach ersten Informationen war der gegen 22 Uhr im linken Gebäudeteil Unrat in Brand geraten. Personen sollen sich nicht in der Halle befunden haben.

Es ist der zweite Zwischenfall innerhalb kurzer Zeit auf der Anlage an der Panzerstraße in Mechernich. Ende Mai war eine Zwölfjährige beim Spielen auf dem Gelände durch ein Dach gestürzt. Das Kind zog sich mehrere Knochenbrüche zu.