Feuerwehr zwei Stunden im Einsatz

Düsseldorf. Am Sonntagnachmittag wurde ein vermeintlicher Kaminbrand in einem Restaurant in der Düsseldorfer Ackerstraße gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr stellte jedoch einen Fettbrand in der Restaurantküche fest.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.12.2017

Am Sonntagnachmittag kam es laut Polizeiangaben in einem Düsseldorfer Restaurant in der Ackerstraße zu einem Fettbrand. Der Brand war in der Küche im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Die Löschversuche der Restaurantmitarbeiter waren zuvor erfolglos verlaufen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, jedoch wurde befürchtet, dass der Brand sich auf Nebengebäude ausbreiten könnte.

Daher nahm die Feuerwehr umfangreiche Lüftungsmaßnahmen in beiden Häusern vor. Auch die Elektronik des Gebäudes war in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der Strom ausgeschaltet werden musste. Nach zwei Stunden war der Einsatz für die 19 Feuerwehrleute beendet. Der Schaden wurde von der Feuerwehr auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.