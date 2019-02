Warnung vor Rauchentwicklung in Köln

Wesseling. Bei der Firma LyondellBasell in Wesseling ist am Dienstagnachmittag ein Hochspannungstrafo in Brand geraten. Die Stadt Köln warnt vor starker Rauchentwicklung in ihrem Gebiet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.02.2019

Auf dem Gelände der LyondellBasell in Wesseling ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben des Unternehmens ist gegen 15.30 Uhr eine Trafoanlage in Brand geraten, woraufhin es zu einer Rauchentwicklung kam. Verletzt wurde niemand. Im Werk kam es zu einem teilweisen Stromausfall, woraufhin Sicherheitseinrichtungen angesprungen sind, darunter zwei Hochfackeln.

Die Feuerwehr Köln hatte zeitweise aufgrund des Rauchs eine Warnung für Anwohner in Godorf und angrenzenden Stadtteilen herausgegeben. Diese sollten demnach Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen ausschalten.

Wie Wesselings Pressesprecherin Andrea Kanonenberg auf GA-Anfrage sagte, sei die städtische Feuerwehr aktuell mit dem Messwagen im Einsatz. In Wesseling müssten die Fenster und Türen jedoch nicht geschlossen bleiben, da keine Stoffe austräten.

Weitere Berichterstattung folgt.