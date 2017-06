Wegen Sperrung des Airports Köln/Bonn

Köln. Eigentlich wollte Daniela Dörbecker zusammen mit ihrer Freundin Alexandra Stratmann am Samstag nach Mallorca fliegen. Doch daraus wurde wegen der Sperrung des Flughafens Köln/Bonn erst einmal nichts.

Eine Fortbildung unter der Sonne Mallorcas - für Daniela Dörbecker klang das nach einem absoluten Traum. Dass sich der Flug auf die Baleareninsel jedoch am Samstagabend als wahrer Albtraum entpuppte, hätte sie nicht gedacht. Die Mitarbeiterin des Bonner Elisabeth-Krankenhaus sollte eigentlich zusammen mit ihrer Freundin Alexandra Stratmann, die sie begleitete und ein paar Tage auf der Ferieninsel Urlaub machen wollte, um 17.55 Uhr von Köln/Bonn aus nach Palma fliegen.

Doch dann erhielten die beiden Frauen und die übrigen Passagiere die Information, dass ihr Air-Berlin-Flug - umgesetzt von der Tochtergesellschaft Niki - verspätet sei und man erst gegen 18.45 Uhr in der Wahner Heide abheben könne. "Das war zwar ärgerlich, aber eine solche Verspätung kann ja immer mal vorkommen", sagte Dörbecker am Sonntagmittag im Gespräch mit GA-Reporter Michael Wrobel.

Start ließ auf sich warten

Tatsächlich ging es dann am frühen Abend zum Boarding. Doch auch der jetzt verschobene Start ließ auf sich warten. "Wir erhielten dann die Info, dass es einen Unfall auf der Landebahn gegeben hätte", so Dörbecker. Was die Passagiere zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Am Flughagen war gerade die Easyjet-Maschine aus Slowenien gelandet, die wegen des verdächtigen Gesprächs dreier Passagiere in Köln/Bonn zwischenlanden musste. Auf dem Gelände waren nun zahlreiche Rettungskräfte und Polizisten im Einsatz.

Nach einer Stunde Wartezeit mussten die Bonner Ärztin und alle anderen die Maschine wieder verlassen. Vom Vorfall um den Easyjet-Flieger erfuhren die Reisenden aber nicht etwa von Air Berlin, sondern aus der Presse. Nach Auskunft des Personals sollte es gegen 21.50 Uhr weitergehen.

Mehrere Passagiere verzichten auf Flug

Mehrere Passagiere hätten daraufhin auf den späteren Flug verzichtet. "Daraufhin mussten erst mal deren Gepäckstücke gefunden und aus dem Flieger geholt werden", berichtete Dörbecker.

Fatalerweise geriet die Crew durch die Verzögerungen nun in ihre vorgeschriebene Ruhezeit. Um 22.45 Uhr wurde der Flug nach Palma deshalb schließlich gecancelt. "Also wieder raus zum Kofferband, Anstellen am Schalter und Umbuchen des Tickets auf eine andere Maschine", beschreibt die Bonnerin die weitere Prozedur. Mittlerweile seien viele Passagiere vor allem über die schlechte Informationspolitik und Betreuung durch Air Berlin verärgert gewesen. "Die hatten ja noch nicht mal genügend Verzehrgutscheine vorrätig."

Flughafen war mittlerweile komplett dicht

Was folgten waren weitere Verschiebungen der Abflugszeiten. Das Problem war, dass stundenlang keine Maschinen starten und landen durften, so dass auch der Flug nach Palma nicht endlich abheben konnte. "Zwischendurch war dann auch noch unser Gepäck verschwunden und es hieß, wir müssten im Terminal bleiben, da sonst unser Anspruch auf einen neuen Flug erloschen sei", berichtete Dörbecker dem GA. "Einige von uns haben sich dann in der 'Air-Berlin-Lounge' ausruhen wollen - doch da wurden wir dann nach nur einer Stunde auch wieder vertrieben, da die Lounge nur aus Versehen offen gestanden habe und wir uns dort nicht aufhalten durften."

Auch zugesagte Flüge um 6.00 und 10.20 Uhr wurden laut Dörbecker kurzfristig abgesagt. Gegen 12.15 Uhr sollten Dörbecker, Stratmann und all' die anderen gestrandeten Mallorca-Reisenden dann wieder zum Gate kommen. "Jetzt scheint es endlich loszugehen", berichteten die Bonner in einem letzten Telefonat mit dem General-Anzeiger am Sonntagmittag - und damit nach rund 19 Stunden Wartezeit am Flughafen von Köln/Bonn.