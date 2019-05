Prognose des Hochwassermeldedienstes

Der Rheinpegel in Bonn könnte am Freitag die Fünf-Meter-Marke knacken.

Köln/Bonn. Köln ergreift erste Schutzmaßnahmen für ein mögliches Hochwasser, und auch in Bonn soll der Rheinpegel bis Freitag auf mehr als fünf Meter ansteigen. Welche Auswirkungen hat das?

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.05.2019

Aufgrund der ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage steigt der Stand des Rheinpegels in Köln. Der Höchststand werde wohl am Freitag mit etwa 5,10 Meter erreicht, teilten die Stadtentwässerungsbetriebe Köln am Mittwoch mit. Am Donnerstagmorgen habe der Pegelstand noch bei rund vier Metern gelegen. Es würden nun erste Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen.

Auch in Bonn steigt der Rheinpegel seit einigen Tagen kontinuierlich an. Am Donnerstagvormittag lag der Pegelstand laut der online abrufbaren Messung der Stadt Bonn in Zusammenarbeit mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes bereits bei 4,30 Meter. Der Hochwassermeldedienst des rheinlandpfälzischen Landesamtes für Umwelt prognostiziert einen sprunghaften Anstieg des Bonner Pegels und einen Stand von mehr als fünf Metern für Freitag.

Einschränkungen für die Schifffahrt gibt es bei dem prognostizierten Stand jedoch nicht. Für die kommenden Tage seien kaum relevante Niederschläge vorhergesagt, weshalb der Wasserstand über das Wochenende wieder sinken werde, teilten die Kölner Entwässerungsbetriebe mit.

Historische Bilder vom Hochwasser in Bonn und der Region Foto: GA Archiv Hochwasser in den 1950er Jahren: Blick vom Alten Zoll auf den Rhein und die überfluteten Ufer. Im Hintergrund die Kennedybrücke.

Foto: GA Archiv Hochwasser in den 1950er Jahren: Die Bonner Rheinpromenade.

Foto: GA Archiv Hochwasser in den 1950er Jahren: Die Fähre in Niederdollendorf war trotz Hochwasser in Betrieb.

Foto: GA Archiv Hochwasser in den 1950er Jahren: Die überflutete Rheinallee in Königswinter.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1970er Jahren: Ein Polizeipanzerwagen bei der „Wasserpatrouille” am Bundeshaus in Bonn.

Foto: GA Archiv Hochwasser in den 1970er Jahren: Im Kajak bleibt dieser junge Mann trotz der Fluten trocken.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1970er Jahren: Die überflutete Südunterführung am Bahnhof.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1970er Jahren: Die überflutete Rheinaustraße in Beuel.

Foto: GA Archiv Hochwasser in den 1970er Jahren: Überschwemmungen in Königswinter.

Foto: Groote Hochwasser in den 1970er Jahren: Die überschwemmte Bahnhaltestelle Bad Honnef.

Foto: GA Archiv Hochwasser in den 1980er Jahren: Die überflutete Rheinpromenade am Alten Zoll.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1980er Jahren: Die überflutete Rheinpromenade.

Foto: GA Archiv Hochwasser in den 1980er Jahren: Baustelle am Drachenkeller.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1980er Jahren: Das überflutete Beueler Rheinufer.

Foto: GA Archiv Hochwasser in den 1980er Jahren.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1980er Jahren.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1980er Jahren.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1980er Jahren.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1980er Jahren: Das Wasser stand 140 Zentimeter in den Straßen in Beuel.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1980er Jahren: Die überschwemmte Siegmündung.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1980er Jahren.

Foto: Ronald Friese Hochwasser in den 1980er Jahren.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1980er Jahren.

Foto: Jürgen Eis Hochwasser in den 1980er Jahren.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1980er Jahren.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1980er Jahren: Ein Feuerwehrfroschmann steuert einen Pkw aus einer überfluteten Unterführung.

Foto: Heinz Engels Hochwasser in den 1970er Jahren: Eine überschwemmte Anlegestelle der Bonner Personenschiffahrt am Stresemann Ufer.

Foto: GA Archiv Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser.

Foto: GA Archiv Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser auf Höhe des Abgangs von der Schaumburg-Lippe-Straße mit Blick auf den Rhein.

Foto: GA Archiv Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser.

Foto: GA Archiv Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser. Sicherheitsvorkehrungen am Hotel Dreesen.

Foto: GA Archiv Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser.

Foto: Frank Homann Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser.

Foto: GA Archiv Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser.

Foto: GA Archiv Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser.

Foto: Frank Homann Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser.

Foto: GA Archiv Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser.

Foto: GA Archiv Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser.

Foto: GA Archiv Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser.

Foto: GA Archiv Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser.

Foto: Heinz Engels Hochwasser 1988.

Foto: Heinz Engels Hochwasser 1988.

Foto: GA Archiv Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser in Beuel.

Foto: GA Archiv Überflutungen in den 1990er Jahren: Das große Weihnachts-Hochwasser. Wasserstand an der Rheinlust in Beuel (95 Zentimeter).

Foto: GA Archiv Hochwasser 1995: Die Nordbrücke.

Foto: GA Archiv Hochwasser 1995: Das Beueler Rheinufer.

Foto: GA Archiv Hochwasser 1995.

Foto: GA Archiv Hochwasser 1995.

Foto: Frank Homann Hochwasser 1995.

Foto: GA Archiv Hochwasser 1995: Die überschwemmte Rheinaustraße in Beuel.

Foto: Frank Homann Hochwasser 1995.

Foto: Max Malsch Hochwasser 1995.

Foto: Ronald Friese Hochwasser 1995.

Foto: GA Archiv Hochwasser 1995.

Foto: Max Malsch Hochwasser 1998.

Foto: Jürgen Pätow Hochwasser 1998: Die nördliche Rheinaustraße in Beuel.

Foto: Max Malsch Hochwasser 1998.

Foto: Max Malsch Hochwasser 1998.

Foto: Max Malsch Hochwasser 1998: Das Bahnhöfchen in Beuel.

Foto: Max Malsch Hochwasser 1998: Der überflutete Sportplatz in Hersel.

Foto: Max Malsch Hochwasser 1998.

Foto: Max Malsch Hochwasser 1998.

Foto: Max Malsch Hochwasser 1999.

Foto: GA Archiv Hochwasser 1999.

Foto: Max Malsch Hochwasser 1999.

Foto: Wim de Vries Hochwasserpegel 7,00 m um 11:03 Uhr am 05.01.2018

Foto: Heimatverein Oberkassel Zementfabrik Kaimauer bei Hochwasser

Foto: Heimatverein Oberkassel Hotel Rheineck Beuel bei Hochwasser

Foto: Heimatverein Oberkassel

Foto: Patrick Reinartz Hochwasser 1995 in Rolandseck

Zuletzt hatte der Rheinpegel in Bonn die Fünf-Meter-Marke im Dezember geknackt. Im vergangenen Sommer hingegen herrschte im Rhein monatelang Niedrigwasser, was deutliche Auswirkungen unter anderem auf die Schifffahrt, die Umwelt und die Spritpreise hatte.

(mit Material von dpa)