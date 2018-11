Nach Durchsuchung in Euskirchen

ERFTSTADT/EUSKIRCHEN/BONN. Nach Ermittlungen der Bonner Polizei haben Einsatzkräfte am Mittwoch die Wohnung eines 57-Jährigen in Erftstadt sowie das Clubhaus des Rockerclubs "MC Gremium" in Euskirchen durchsucht. Dabei fiel ein Schuss. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach einem Verdächtigen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.11.2018

Die Polizei war am Mittwochabend in Erftstadt und Euskirchen im Großeinsatz: Wie die Ermittler mitteilen, durchsuchten sie die Wohnung eines 57-Jährigen in Erftstadt-Köttingen sowie das Clubhaus des Rockerclubs "MC Gremium" in Euskirchen. Der Mann, gegen den wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs ermittelt wird, gab bei der Festnahme durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) einen Schuss ab. Ob er gezielt auf einen Beamten schoss, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Verletzt wurde niemand, der 57-Jährige und seine Ehefrau wurden vorläufig festgenommen. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung des Mannes nach Beweismitteln und insbesondere nach Waffen und Schlagwerkzeugen. Zwei scharfe Schusswaffen wurden sichergestellt.

Grund für den Einsatz der Polizei, an dem neben dem SEK auch Diensthundeführer, Zivilfahnder und Beamte einer Einsatzhundertschaft beteiligt waren, sind laut Mitteilung laufende Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs gegen Mitglieder des Rockerclubs. 15 bis 20 Rocker sollen am 10. November gegen 20 Uhr in Mechernich-Weyer im Kreis Euskirchen überfallartig eine Feier eines lokalen Motorradclubs gestürmt und auf die anwesenden Personen eingeschlagen haben. Dabei wurden vier Männer im Alter von 28 bis 51 Jahren verletzt, einer von ihnen musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die unbekannten und vermummten Angreifer konnten fliehen.

Aufgrund der Gesamtumstände und da sich ein möglicher Rockerbezug ergab, übernahm die Bonner Polizei die weitere Bearbeitung. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich dann der Tatverdacht gegen den 57-Jährigen und weitere Mitglieder von "MC Gremium". Einer der Angreifer konnte von der Polizei bislang nicht identifiziert werden. Aus diesem Grund wurde am Donnerstag ein Foto des Verdächtigen auf richterlichen Beschluss veröffentlicht.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach diesem Mann.

Die Polizei fragt: Wer kennt den hier abgebildeten Mann und kann Hinweise zu seiner Identität machen? Hinweise dazu nimmt die Bonner Polizei unter 0228/150 entgegen.

Die Ermittlungen nach der Schussabgabe des 57-Jährigen in Erftstadt hat derweil die Mordkommission der Kölner Polizei übernommen.