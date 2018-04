Unfall in Köln

Köln. In Köln ist ein 52-jähriger Motorradfahrer von einem Auto erfasst und am Bein verletzt worden. Trotzdem schaffte es der Fahrer, einen Sturz zu verhindern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.04.2018

En Motorradfahrer war am Montagmorgen im Berufsverkehr auf der Aachener Straße in Köln unterwegs, als er im Stau von einer 59-jährigen Autofahrerin in ihrem Pkw erfasst und am Bein verletzt wurde.

Der 52-jährige Bonner wechselte nach Angaben der Polizei im Stau die Spur, als er mit dem Auto zusammenstieß. Trotz eines Beinbruchs schaffte es der Motorradfahrer, einen Sturz zu vermeiden und seine Maschine sicher abzustellen. Er wurde anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.