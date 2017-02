Tötungsdelikt in Euskirchen

Bonn. Am Samstagabend ist in Euskirchen eine 33-jährige Frau getötet worden. Die Bonner Staatsanwaltschaft sowie eine Mordkommission haben die Ermittlungen aufgenommen.

26.02.2017

Die Bonner Staatsanwaltschaft sowie die Mordkommission ermitteln im Fall eines Tötungsdeliktes. Eine 33-jährige Frau war am Samstagabend in Euskirchen ermordet worden. Ein ehemaliger Lebensgefährte steht unter Tatverdacht und wurde von der Polizei bereits festgenommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei die Frau am späten Abend von ihrem ehemaligen Lebensgefährten mit einem Messer schwer verletzt worden. Der herbeigerufene Notarzt konnte der Frau nicht mehr helfen. Auch ihr 35-jähriger Freund sei angegriffen worden, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Verdächtige wurde unmittelbar nach der Tat in der Nähe des Tatorts aufgegriffen. Er wurde am Sonntagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. (ga)