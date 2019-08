Bahnreisende aus und nach Bonn betroffen

Die Linien RB 48, RB 26 und der RE 5 könnten am Donnerstag erheblich verspätet sein.

Köln. In Köln ist am Donnerstagvormittag eine Bombe gefunden worden. Diese soll im Laufe des Tages entschärft werden. Das könnte erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr zwischen Köln-Süd und Hürth haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.08.2019

Wie die Stadt Köln mitteilt, ist am Donnerstagvormittag in Köln-Zollstock auf der Briedeler Straße eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Diese wird noch am Donnerstag entschärft. Es handelt sich um eine englische Bombe mit Langzeitzünder. Das Kaliber der Bombe konnte noch nicht bestimmt werden, aktuell wird sie freigelegt. Die Stadt betont, dass mit Sperrungen im Bahnverkehr gerechnet werden muss.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn äußerte auf Anfrage, dass auch die Linien RB 48, RB 26 sowie der RE 5 in und aus Fahrtrichtung Bonn betroffen wären. Ebenfalls der Fernverkehr sowie Güterzüge müssten während der Entschärfung gestoppt oder alternativ rechtsrheinisch umgeleitet werden. Ein genauer Zeitplan steht derzeit noch nicht, auch der Radius der Evakuierung muss noch festgelegt werden. Reisende sollten sich frühzeitig über Ausweichmöglichkeiten informieren.

