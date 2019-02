Diskussion um Radarkontrollen

Köln. Die Kommunen in NRW modernisieren und bauen ihre Kontrolltechnik aus. Doch die Unfallzahlen gehen nicht zurück. Die Polizei und der Städte- und Gemeindebund fordern klarere Standort-Vorgaben für Blitzer.

Von Clemens Boisserée, 19.02.2019

Wer als Autofahrer von der A57 in Köln entlang der Inneren Kanalstraße fährt, tut gut daran aufs Tempo zu achten. Drei stationäre Blitzer stehen dort, verteilt auf gerade mal drei Kilometer. In diesem Jahr könnten weitere Kontrollstellen folgen, die Stadt hat neun mobile Überwachungsanlagen bestellt. Laut städtischer Kalkulation sollen damit mehr als 300.000 Temposünder jährlich erfasst und 7,2 Millionen Euro für die Stadtkasse eingenommen werden. Schon im vergangenen Jahr wurden drei neue stationäre Anlagen eingerichtet. Nur an wenigen Orten in NRW wird mehr geblitzt als in Köln.

Die Grundlage dafür wurde 2013 gelegt. Damals genehmigte die rot-grüne Landesregierung den Großstädten und Kreisen in NRW, Geschwindigkeitskontrollen auf allen Straßen, auf denen erfahrungsgemäß zu schnell gefahren wird. Bis dato hatten die Städte und Kreise diese Erlaubnis nur für Unfallbrennpunkte oder besonders schutzwürdige Stellen wie vor Schulen und Kindergärten. „Die größere Flexibilität für die Kommunen bedeutet gleichzeitig auch mehr Verkehrssicherheit“, sagte der damalige Innenminister Ralf Jäger (SPD).

80% der Unfälle innerhalb von Ortschaften

Mehr als fünf Jahre später spricht die Statistik nur bedingt für diese These. Während die Zahl der zugelassenen Kfz seit 2013 um rund acht Prozent zunahm, stieg die Zahl der Unfälle im selben Zeitraum um fast 13 Prozent. Das geht aus Zahlen des Landesbetrieb IT NRW hervor. So erfasste die Polizei 2018 im Monatsdurchschnitt mehr als 53.700 Unfälle, in rund 5100 Fällen gab es Verletzte. 2013 waren es monatlich noch 47.800 Unfälle, 4800 davon mit verletzten Verkehrsteilnehmern.

Besonders häufig kracht es seit jeher innerhalb geschlossener Ortschaften. 80 Prozent aller Unfälle ereignen sich dort im vergangenen Jahr. Nach fehlendem Sicherheitsabstand ist nicht-angepasste Geschwindigkeit dabei die häufigste Unfallursache. Weder höhere Bußgelder, die es seit 2014 gibt, noch mehr Blitzer-Befugnisse haben daran etwas geändert. Was also tun?

Für den ADAC ist „Geschwindigkeitsüberwachung ein notwendiger und wichtiger Aspekt für die Verkehrssicherheit“, sagt ein Sprecher. Viele Autofahrer ärgern sich jedoch, „dass die Ursache für die Beschränkung und die Kontrolle häufig nicht erkennbar ist“. Der Wunsch des Verkehrsclubs: „Dass die Überwachung verstärkt auf notorische Raser ausgerichtet wird statt möglichst viele geringfügige Überschreitungen im Berufsverkehr zu dokumentieren.“

Wer in NRW wo blitzt – und was danach passiert 2013 entschied die damalige rot-grüne Landesregierung eine Änderung des Ordnungsbehördengesetzes. Seither dürfen die Kreisordnungsbehörden und die großen kreisangehörigen Städte die Geschwindigkeit auf allen Straßen im Stadt- und Kreisgebiet kontrollieren. Auf Autobahnen dürfen Städte und Kreise jedoch nur mit festinstallierten Anlagen kontrollieren, die mobile Überwachung obliegt hier der Polizei. Grundsätzlich nicht gestattet sind Kontrollen für Gemeinden und mittelgroße kreisangehörige Städte - darunter fallen alle Städte unter 100.000 Einwohner.

Wer zu schnell fährt, falsch parkt oder anderweitige Fehler im Verkehr macht, der bekommt entweder ein Verwarngeld oder ein Bußgeld. Das Verwarng eld ist ausgerichtet auf eine rasche und schnelle Erledigung geringfügiger Ordnungswidrigkeiten, insbesondere Halt- und Parkverstöße sowie geringfügige Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ein Bußgeld wird fällig, wenn einem Fahrer eine Verkehrsordnungswidrigkeit vorgeworfen wird, die nach dem Bußgeldkatalog mit 60 Euro und mehr geahndet wird.

Vorschlag des Städtebunds

Der Städte- und Gemeindebund in NRW scheiterte vergangenes Jahr im Landtag mit dem Vorschlag, die Kontrollbefugnisse von 2013 auch auf die mittelgroßen Städte (20.000 bis 99.999 Einwohner) auszuweiten. Diese sind bislang von den Kontrollen der Kreise abhängig. Das Vorhaben wurde jedoch von der Landesregierung abgelehnt.

Nun schlägt der Städtebund vor, den Blitzer-Fokus künftig vor allem auf Unfallhäufungsstellen zu richten. Solche Streckenabschnitte werden für alle Städte und Kreise durch Teams aus Verwaltung und Polizei ermittelt. „Mit klaren Vorgaben für Kontrollstandpunkte ließen sich die Abzocke-Vorwürfe aus der Welt schaffen“, sagt Cora Ehlert, Verkehrsreferentin beim Städte- und Gemeindebund. „Außerdem würden auch die bislang häufig vernachlässigten Straßen im ländlichen Raum häufiger kontrolliert werden.“

Lösung wären technische Weiterentwicklungen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) stimmt diesem Vorschlag „uneingeschränkt“ zu, sagt Heiko Müller, Verkehrsexperte im GdP-Vorstand. Schon bei der Gesetzes änderung 2013 hatte die Gewerkschaft Befürchtungen geäußert, die kommunalen Kontrollen könnten ihre Wirkung verfehlen, wenn mit den Einnahmen auch Haushaltslöcher gestopft werden können. „An dieser Kritik halten wir fest“, sagt Müller. Für die Verkehrssicherheit statt möglichst vieler Kontrollen vor allem persönliche Gespräche mit den Autofahrern wichtig, „um einen Lerneffekt zu erzielen“. Diese sogenannten Anhaltekontrollen darf aber nur die Polizei durchführen, nicht das kommunale Ordnungsamt. „Eine andere Lösung für mehr Kontrolldruck wären technische Weiterentwicklungen“, sagt Müller. Wie etwa die Überwachung ganzer Streckenabschnitte, wie zurzeit in Niedersachsen im Testbetrieb.

In der Zwischenzeit aber versuchen es die Großstädte mit noch mehr Blitzern. 16 der insgesamt 20 befragten Großstädte gaben an, für das aktuelle Jahr oder in den vergangenen beiden Jahren neue Kontrollgeräte bestellt zu haben. Für 2019 gab der Kölner Stadtrat rund 2,7 Millionen Euro frei, um neue mobile Anlagen zu kaufen. Schon 2017 lag man mit rund 13,6 Millionen Euro an der Spitze bei kommunalen Blitzer-Einnahmen. Allerdings: Die Zahl der Unfälle blieb im Vergleich von 2017 auf 2018 gleich, die Zahl der Todesopfer stieg bis Ende Oktober 2018 sogar auf 24 – im gesamten Jahr 2017 waren es „nur“ 17.