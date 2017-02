Fliegerbombe in Köln-Bilderstöckchen

Köln. In Köln-Bilderstöckchen ist am Mittwoch ein Blindgänger gefunden worden. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll noch am Abend entschärft werden.

Von Sebastian Meltz, 15.02.2017

Wie der Express am Mittwoch in Erfahrung brachte, ist auf dem Gelände des Verschiebebahnhofs Köln-Nippes eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Fünf-Zentner-Bombe "englischer Bauart mit Heckaufschlagzünder" sei bei Baggerarbeiten aufgetaucht.

Mehrere Wohnblocks im Umkreis von etwa 300 bis 500 Metern wurden evakuiert. Etwa 2.500 Anwohner seien davon betroffen. Die Deutsche Bahn vermeldete außerdem Teilausfälle im Bahnverkehr zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln-Nippes.