Überfall auf dem Barbarossaplatz

KÖLN. Ein 56-jähriger Blinder ist in der Nacht zu Dienstag von zwei Tätern geschlagen und beraubt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können.

Von Laura Hessler, 06.08.2019

In der Nacht zu Dienstag wurde ein 56-jähriger blinder Mann gegen 1 Uhr von unbekannten Tätern an der KVB-Haltestelle Barbarossaplatz geschlagen. Nachdem das Opfer zu Boden gegangen war, entwendete einer der Täter das Portemonnaie aus der Hosentasche des sehbehinderten Mannes. Das Opfer schätzt die Räuber aufgrund der tiefen Stimmen auf 30 bis 40 Jahre.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Personen, die im Tartortbereich zwischen 1 und 1.20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die zwei Täter geben können, können sich unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de mit den Ermittlern in Verbindung setzen.