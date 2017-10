25-Jährige verursacht Verkehrsunfall in Köln

Köln. Ein Blick auf die Navigations-App hat am Sonntag in Köln zu einem schweren Unfall geführt. Abgelenkt durch den Blick fuhr eine 25-Jährige in einen linksabbiegenden BMW. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.10.2017

Am Sonntag, den 29. Oktober, gegen 19.40 Uhr hat eine 25-jährige Autofahrerin laut Polizeiangaben einen Verkehrsunfall verursacht, indem sie sich von ihrem Handy ablenken ließ. Die junge Frau rammte auf einer Kreuzung in Köln-Ossendorf mit ihrem Auto einen BMW. Der 36-jährige Fahrer des Wagens wurde dabei schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die junge Frau war auf dem Militärring in Richtung Norden unterwegs. Laut Zeugenaussagen sei sie bei Rot an der Kreuzung Zur Alten Esche in die Kreuzung hineingefahren und prallte so mit dem nach links abbiegenden BMW zusammen. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergab sich, dass die Frau zum Zeitpunkt des Unfalls über ihr Handy gebeugt war, um die Angaben in ihrer Navigationsapp abzulesen.