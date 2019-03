Gitarrist erlitt Schwächeanfall

Köln. Der Gitarrist und Sänger der Kölner Band Bläck Fööss ist unmittelbar nach einem Auftritt in Köln zusammengebrochen. Vor Ort wurde der 69-Jährige notärztlich versorgt. Der Band wird ihre restlichen Auftritte in der Session ohne ihren Gitarristen durchführen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.03.2019

Bömmel Lückerath, Sänger und Gitarrist der Kölner Kölschrockband Bläck Fööss, ist unmittelbar nach einem Auftritt auf dem Alter Markt in Köln zusammengebrochen. Das berichtete die Kölnische Rundschau am Freitagabend. Der 69-Jährige sei notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Demnach erlitt Lückerath einen Schwächeanfall auf der Treppe neben der Bühne, unmittelbar nach einer Zugabe der Band. Der Musiker sei im Krankenwagen bereits wieder ansprechbar gewesen.

Trotzdem werde er in dieser Session auch nicht mehr auf die Bühne zurückkehren, berichtet die Rundschau weiter, wohl aber die Bläck Fööss, die alle ihre Auftritte ohne Bömmel fortsetzen werden.