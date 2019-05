Das Bienennest am Eingang des Hauses in Bergheim-Büsdorf.

Bergheim. Aus einer misslichen Lage mussten Polizisten einen Mann in Bergheim-Büsdorf befreien. Der Grund waren ziemlich schnelle und fleißige Bienen.

Zu einem tierischen Einsatz sind Polizeibeamte aus dem Rhein-Erft-Kreis am Donnerstag ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, habe an dem Tag gegen 15 Uhr ein 43-Jähriger die Polizeileitstelle in Hürth angerufen. Er habe gesagt, dass er dringend sein Haus an der Christian-Hüppeler-Straße in Bergheim-Büsdorf verlassen müsse, ihm dies aber wegen eines Bienenschwarms nicht möglich sei.

Laut Polizeibericht hatte ein Bienenvolk am Haus des Mannes in nur 45 Minuten ein Nest in der Größe eines Autoreifens gebaut. Wie ein Pressesprecher der Polizei aus dem Rhein-Erft-Kreis dem General-Anzeiger erläuterte, habe sich das Nest unmittelbar am Hauseingang befunden. „Der Mann ist starker Allergiker und hatte Angst vor den Stichen“, sagte der Sprecher weiter.

So rückten nach Angaben des Polizeisprechers nicht nur Polizei, sondern auch Feuerwehr, Ordnungsamt und ein Imker aus. Letzterer fing den Bienenschwarm ein. Der Mann konnte zuvor aus seiner misslichen Lage befreit werden, sodass er laut Polizei noch pünktlich seinen Sohn aus der Kita abholen konnte.