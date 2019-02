Feuer in Köln

Köln. In einem Mehrfamilienhaus in Köln-Nippes ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. In der Wohnung befand sich noch eine bettlägerige Frau.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.02.2019

Aus einer brennenden Wohnung in Köln-Nippes hat die Feuerwehr am Donnerstagabend eine bewusstlose Frau gerettet. Gegen 19.45 Uhr war die Feuerwehr nach eignen Angaben zu dem Feuer im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses alarmiert worden. Da sich noch eine bettlägerige Person in der Wohnung aufhalten sollte, wurde die Alarmstufe auf "Feuer mit Menschenrettung" erhöht. Daraufhin rückten weitere Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst aus.

Mit drei Trupps gingen die Wehrleute über den Treppenraum sowie über eine Drehleiter zur Wohnung vor. Dort fanden sie die Frau, die in einem Bett lag. Sie wurde ins Freie gebracht, vom Rettungsdienst reanimiert und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, im Einsatz waren 45 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen. Die Brandursache ist unklar.