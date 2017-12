Wohnhaus stand in Flammen

Köln. Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr musste die Kölner Feuerwehr zu einem Einsatz ausrücken. Nachbarn meldeten eine hilferufende Frau in einem brennenden Wohnhaus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.12.2017

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus Ehrenfeld, Lindental und Weidenpesch waren am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr im Einsatz. Laut Angabe der Feuerwehr haben Nachbarn eines Wohnhauses in Ehrenfeld einen Brand und eine hilferufende Frau gemeldet. Die Anrufer gaben an, dass sich die Frau in Höhe der dritten Etage auf einem Balkon befinden würde.

Daraufhin wurden weitere Löschzüge und der Rettungsdienst alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr verließen bereits erste Bewohner das Gebäude. Die Feuerwehr lokalisierte den Brand in der zweiten Etage, dort standen bereits ein Weihnachtsbaum und das gesamte Mobiliar eines Raumes in Flammen.

Zunächst konnten die Einsatzkräfte die besagte hilferufende Frau nicht finden. Daraufhin wurde das Umfeld nach der vermissten Frau abgesucht, allerdings ohne Erfolg. Erst nach kurzer Zeit meldete sich die Frau, die es, trotz Rauchvergiftung, aus eigener Kraft geschafft hatte, die Feuerwehrleiter herunterzuklettern und beim Nachbarn Schutz zu finden. Die Frau wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert, die anderen Bewohner blieben unverletzt.

Der Einsatz dauerte rund 90 Minuten.