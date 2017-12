Unbekannte fordern Bargeld

KÖLN. Zwei maskierte Männer haben am Montagmorgen unter Vorhalt einer Waffe ein Bistro in Köln-Seeberg überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.12.2017

Wie die Polizei mitteilt, betraten die Unbekannten das Bistro am Matareweg Ecke Robert-Grosch-Straße gegen 6.20 Uhr und forderten Bargeld. Zu diesem Zeitpunkt waren ein Angestellter (53) und ein Kunde (44) in der Lokalität. Dem 44-Jährigen gelang es, die Polizei zu alarmieren. Zeitgleich flüchtete das Duo ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Unbekannten sprachen laut Polizei deutsch mit ausländischem Akzent und trugen schwarze Handschuhe. Der Mann, der die Waffe bei sich trug, ist etwa 1,80 Meter großund trug eine dunkle Jacke mit weißem, senkrechten Streifen sowie eine Jeans. Sein Komplize ist circa 1,70 Meter groß und war dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.