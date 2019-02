Polizei sucht Zeugen

KÖLN. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Dienstag versucht, einen Kiosk an der Nießenstraße in Köln-Kalk zu überfallen. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Mann um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.02.2019

Ein bewaffneter und maskierter Räuber wollte in der Nacht zu Dienstag einen Kiosk in Köln-Kalk überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Täter gegen Mitternacht das Büdchen auf der Nießenstraße, bedrohte den Angestellten mit einer schwarzen Schusswaffe - der Polizei zufolge soll sie eine Polizeipistole Walther P99 ähnlich sein - und forderte Bargeld. Da der 29-jährige Angestellte dieser Forderung nicht nachkam, flüchtete der Maskierte unverrichteter Dinge in Richtung Josephskirche.

Die Polizei fahndet nach dem Mann und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Dieser soll etwa 25 bis 27 Jahre alt und von kräftiger Statur sein. Er wird als 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben und trug zur Tatzeit eine dunkle Hose und eine schwarze Winterjacke, deren Kapuze er über eine schwarze Sturmhaube gezogen hatte.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.