Festnahme nach SEK-Einsatz

06.10.2017 Köln. Ein bewaffneter Mann hat sich in Köln bei einem Polizeieinsatz in einem Kiosk verschanzt. Die Beamten haben das Gebäude am Freitagmorgen umstellt und den Mann in Gewahrsam genommen.

Der Täter konnte inzwischen gestellt werden. Wie die Polizei auf Anfrage des GA bestätigte, hat sich der Mann alleine in dem Gebäude aufgehalten und keine Menschen in seiner Gewalt gehabt. Die Kölner Verkehrsbetriebe hatten die Polizei am frühen Morgen alarmiert, weil es in einem Bus zu Problemen mit dem Mann gekommen war.

Als die Beamten eintrafen, zückte der Täter ein Messer und verschanzte sich in dem Kiosk. Die Polizei hatte daraufhin Spezialkräfte angefordert.

Die Beamten umstellten den Kiosk und konnten den Täter in Gewahrsam nehmen. Zu dem Alter und der Herkunft konnte der Polizeisprecher am Freitagmorgen noch keine Angaben machen. (mit Material von dpa) (general-anzeiger-bonn.de)