Angestellte gefesselt

Die Polizei sucht zwei unbekannte Männer, die am Mittwochmorgen eine Spielhalle in Köln überfallen haben (Symbolbild).

Köln. Am Mittwochmorgen haben zwei Bewaffnete im Kölner Stadtteil Porz-Urbach eine Spielhalle überfallen. Die Männer konnten mit dem erbeuteten Bargeld flüchten und werden nun gesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.03.2018

Nach einem Überfall auf eine Spielhalle am Mittwochmorgen in Köln fahndet die Polizei nach den beiden Tätern. Um 5.55 Uhr haben zwei Unbekannte der Polizei zufolge die Spielhalle in der Waldstraße im Kölner Stadtteil Porz-Urbach betreten. Nach Angaben der Polizei war die Mitarbeiterin zu dieser Zeit alleine dort. Die Männer seien auf die 59-Jährige zugegangen, hätten sie mit Messern bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Daraufhin haben sie die Frau gefesselt und sind in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Verdächtigen werden als etwa 25 Jahre alt beschrieben. Sie sollen schwarze Jogginghosen getragen haben. Der eine Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein, sein Komplize wird als etwas kleiner beschrieben. Der Größere habe dunkelbraune Augen und eine dunkelgrüne Kapuzenjacke getragen.

Zeugen, die den Überfall beobachtet oder sich zur Tatzeit in der Waldstraße aufgehalten haben, werden um Hinweise gebeten. Die Polizei Köln nimmt Informationen zu den unbekannten Tätern unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.