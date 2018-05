Köln. In Köln sind am Dienstagmorgen Schüsse gefallen. Ein Betrunkener war im Stadtteil Flittard mit einer Waffe unterwegs und feuerte auf einen fahrenden Bus. Eine Mordkommission ermittelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.05.2018

Ein 38-Jähriger hat am frühen Dienstagmorgen in Köln auf einen fahrenden Linienbus geschossen. Der Bus der Kölner Verkehrsbetriebe war gegen 5.30 Uhr im Stadtteil Flittard auf der Roggendorfstraße in Richtung Egonstraße unterwegs, als plötzlich mehrere Schüsse in Richtung des Fahrzeugs abgegeben wurden. Der Fahrer sowie die beiden Fahrgäste blieben unverletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittag mitteilten.

Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung nach dem Schützen ein und nahm einen 38-Jährigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts fest. Der stark alkoholisierte Mann hatte neben einer Pistole noch weitere Munition bei sich.

Die Hintergründe der Tat sind nach Polizeiangaben noch völlig unklar, eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet vor allem die beiden noch unbekannten Businsassen, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.