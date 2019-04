Attacke am Kölner Hauptbahnhof

Köln. Ein 28-Jähriger hat am Sonntagabend im Kölner Hauptbahnhof zunächst eine Frau geschubst und beleidigt, bevor er einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn angriff. Die Bundespolizei überwältigte den Mann und nahm ihn in Gewahrsam.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.04.2019

Am Sonntagabend beleidigte ein Mann eine Reisende im Kölner Hauptbahnhof und griff daraufhin Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) an. Gegen 22 Uhr wurde die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof alarmiert, teilte die Polizei am Montag mit. Mitarbeiter der Deutschen Bahn waren gerade dabei, einer Reisenden den Weg zu erklären, als ein 28-jähriger, stark alkoholisierter Mann die Frau unvermittelt von hinten schubste und gleichzeitig beleidigte.



Die Mitarbeiter trennten den Mann von der Frau. Der 28-Jährige ging dabei einen der Mitarbeiter mit einem Faustschlag und Würgegriffen an. Die Bundespolizisten konnten den Angreifer bändigen und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als

2,6 Promille. Die Beamten brachten den polizeibekannten Mann zum Polizeipräsidium Köln und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein.