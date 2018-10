Kurioser Polizeieinsatz

Köln. Ein 17-Jähriger war am frühen Donnerstagmorgen telefonierend, betrunken und ohne Beleuchtung mit dem Fahrrad im Gegenverkehr auf der A4 bei Köln Richtung Olpe unterwegs. Zwei Autofahrer hatten den Geisterradler bei der Polizei gemeldet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.10.2018

Gegen 3.40 Uhr retteten zwei aufmerksame Autofahrer am Donnerstagmorgen einem 17-jährigen Geisterradler vermutlich das Leben. Ein betrunkener Jugendliche war im Gegenverkehr telefonierend und ohne Beleuchtung mit dem Fahrrad auf der A 4 Richtung Olpe unterwegs - die Autofahrer riefen die Polizei. Die ausgerückten Beamten stoppten den Verkehr mit ihren Einsatzwagen, um den Radler außer Gefahr zu bringen und von der Autobahn zu holen.

Von der Gegenfahrbahn der A4 in Richtung Köln sichtete eine zweite Streife den jungen Mann schließlich in Höhe Refrath, konnte ihn aber nicht zum Anhalten bewegen. Der 17-Jährige wendete stattdessen und radelte in Richtung Bensberg weiter, wo er die A4 an der Ausfahrt verließ.

Nachdem eine Streifenwagenbesatzung den Betrunkenen vom Rad geholt hatte, weil er wieder auf die Autobahn auffahren wollte, wurde er auf die Autobahnpolizeiwache gebracht. Dort nahm ihn seine Mutter in Empfang. Den jungen Mann erwartet nun ein Verfahren wegen diverser Verkehrsverstöße.