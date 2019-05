Kurioser Unfall in Odenthal

06.05.2019 Odenthal. Ein betrunkener 44-Jähriger ist im bergischen Odenthal mit seinem Auto ausgerechnet in einen Streifenwagen gekracht. Er versuchte noch, nach der Kollision weiterzufahren - bis ein Beamter an seine Scheibe klopfte.

Der 44-Jährige habe nach der Kollision zunächst versucht, weiterzufahren - bis ein Beamter an seine Scheibe klopfte. Bereitwillig händigte der Mann seine Papiere aus.

Ein Alkoholtest habe bei dem Fahrer 1,4 Promille ergeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den 44-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss. Verletzt wurde niemand. Beide Autos seien abgeschleppt worden. (dpa)