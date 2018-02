Auseinandersetzung im Zug

In der Linie S13 kam es am Samstag zur Auseinandersetzung zwischen einem Betrunkenen und zwei Beamten der Bundespolizei.

Köln/Bonn. Am Samstagnachmittag hat ein 24-jähriger betrunkener Mann in der S13 mehrere Fahrgäste beleidigt. Als zwei Beamte der Bundespolizei ihn kontrollieren wollten, griff der Betrunkene die Polizisten an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2018

Ein betrunkener 24-Jähriger hat am Samstagnachmittag in der Bahnlinie S13 auf dem Weg von Köln zum Flughafen Köln/Bonn Fahrgäste beleidigt. Unter den Fahrgästen befanden sich auch zwei Bundespolizisten. Als diese ihn kontrollieren wollten, griff der 24-Jährige die Polizisten an. Einer der beiden Beamten verletzte sich dabei so, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden musste, so die Polizei.

Der Betrunkene hatte auf die Kontrolle der Polizisten so aggressiv reagiert, dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Nachdem eine Strafanzeige aufgenommen und der Alkoholwert ermittelt wurde, sei der 24-Jährige mit einem Platzverweis in die Obhut seiner Mutter übergeben worden.