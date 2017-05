Polizeieinsatz und Flugverzögerung

Die Passagierkontrolle am Flughafen Köln-Bonn liegt in der Zuständigkeit der Bundespolizei, ausgeführt wird sie aber von der Privatfirma Kötter.

Betrunkene mussten am Freitag aus einem Eurowings Flug heraus geholt werden, weil sie das Personal bedrohten.

Köln. Sechs betrunkene Männer haben den Abflug einer Eurowings Maschine nach Mallorca am Köln/Bonner Flughafen verzögert. Sie bedrohten das Flugpersonal . Die Polizei musste eingreifen.

Von Hannah Pfundt, 12.05.2017

Am Freitagabend ist es am Flughafen Köln/Bonn zu einem Zwischenfall in einer Eurowingsmaschine mit Ziel Mallorca gekommen. Eine Passagierin berichtet, dass sechs Männer offensichtlich betrunken waren, andere Fluggäste filmten und das Flugpersonal bedrohten.

Die Polizei musste daraufhin eingreifen. Der Abflug der Maschine, die eigentlich um 20.10 Uhr starten sollte, verzögerte sich um mehrere Stunden. Die Beamten befragten die betroffenen Passagiere und das Personal zum Vorfall. Die Männer wurden mit einem Bus weg gebracht und durften nicht mit nach Mallorca fliegen.

