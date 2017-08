Köln. Am Deutzer Bahnhof in Köln fahren Reisende derzeit an einem auf den ersten Blick makaber wirkenden Plakat im Stil einer Todesanzeige vorbei. Was steckt dahinter?

Von Karsten Lettau, 09.08.2017

Die Rivalität zwischen den beiden Rheinmetropolen Köln und Düsseldorf lässt sich historisch angeblich bis ins Jahr 1288 zurückverfolgen. Seitdem wird sie von beiden Seiten vor allem auf sportlicher und kultureller Ebene zelebriert, allerdings heutzutage zumeist nicht mit sonderlichem Ernst.

Da wirkt es durchaus makaber, wenn an einem Kölner Bahnhof ein Plakat hängt, auf dem nicht viel zu lesen ist, außer dem Satz "Jede Stunde stirbt ein Düsseldorfer".

Foto: mymoria.de

Dahinter steckt das Berliner Startup "mymoria", das sich als "digitales Bestattungshaus" verstanden wissen möchte. Unter dem Hashtag #wirsprechendrueber haben sie sich außerdem zum Ziel gesetzt, das Thema Tod und Bestattungsvorsorge zu enttabuisieren und in den öffentlichen Diskurs zu rücken.

Kalkulierte Provokationen, wie die am Deutzer Bahnhof in Köln, gehören zum Arsenal der Social-Media-Mannschaft. Und eine Werbekampagne, die breite Berichterstattung erfährt, hilft natürlich auch, die Auftragsbücher zu füllen.

Tatsächlich ist das Berliner Startup im Netz äußerst aktiv. Von den zwölf Mitarbeitern sind fast die Hälfte mit der Webseite, sozialen Medien oder Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Auf Facebook präsentiert sich das Unternehmen mit einer Mischung aus Informationen und Lebenshilfe rund um das Thema Tod.





Weil beim Bestattungsgeschäft natürlich nicht alles online erledigt werden kann, haben die Berliner seit 2015 fleißig Filialen eröffnet. Kürzlich eine in Düsseldorf, dort hängen die Plakate überall.

Björn Krämer, Mitgründer von mymoria und verantwortlich für die Plakate, sagte dem GA, das Hauptanliegen sei, dass sich die Menschen intensiver mit dem Tabuthema Tod beschäftigen und offener darüber gesprochen wird. Die Kampagne sei auch gar nicht speziell auf Köln und Düsseldorf zugeschnitten gewesen.

Natürlich war die Städte-Rivalität den Berlinern bekannt, dass die Plakate dadurch jetzt so große mediale Aufmerksamkeit im Netz erfahren, sei aber eher ein angenehmer Nebeneffekt.